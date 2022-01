A2 was dicht vanwege incident met journalist John van den Heuvel

De snelweg tussen Breukelen en Maarssen was vanmiddag in beide richtingen zo'n drie kwartier afgesloten vanwege een politieactie. Daarbij was ook inzet van de brandweer nodig.

De misdaadjournalist zegt dat het goed met hem gaat en dat hij vertrouwen heeft in het politieonderzoek naar het incident. De zware beveiliging bij Driebergen is inmiddels weer weg.

De TBP is na het incident naar het hoofdkantoor van de Landelijke Eenheid in Driebergen gebracht, aldus de politie. Daar stond vanmiddag zware beveiliging.

De A2 was vanmiddag afgesloten vanwege een dreiging aan het adres van misdaadjournalist John van den Heuvel, meldt De Telegraaf . De politie bevestigt dat het gaat om een te beveiligen persoon (TBP), maar wil niet zeggen of het inderdaad om de misdaadjournalist gaat.

John van den Heuvel is misdaadjournalist bij De Telegraaf. Hij wordt al jarenlang bedreigd vanuit het criminele milieu, en wordt dag en nacht beveiligd. In december 2017 werd duidelijk dat er een prijs op het hoofd van Van den Heuvel was gezet door motorclub No Surrender.

Een jaar later kon de journalist enkele maanden niet fysiek aanwezig zijn bij uitzendingen van tv-programma RTL Boulevard, waar hij vaste gast is. De Amsterdamse driehoek vond dat wegens het dreigingsniveau een te groot risico voor de veiligheid van Amsterdammers.

In 2020 werd een 31-jarige man veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van vier jaar, onder meer omdat hij in het bezit was van een raketwerper. Volgens het Openbaar Ministerie was die raketwerper bedoeld om een aanslag op Van den Heuvel te plegen.

Ondanks de bedreigingen, is Van den Heuvel altijd zijn werk als misdaadverslaggever blijven doen. Daarvoor kreeg hij twee jaar geleden de Pim Fortuyn Prijs.