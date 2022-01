A2 bij Breukelen weer vrijgegeven na politieactie, een verdachte aangehouden

De A2 ter hoogte van Maarssen is in beide richtingen vrijgegeven. Dat schrijft Rijkswaterstaat op Twitter.

De snelweg tussen Breukelen en Maarssen was vanmiddag in beide richtingen zo'n drie kwartier afgesloten vanwege een politieactie. Het is nog onduidelijk wat er aan de hand was, zegt een woordvoerder van de politie.

'Verdachte situatie'

De politie sprak van "een verdachte situatie op de A2". Er is een auto staande gehouden en een verdachte aangehouden.

Veiligheidsregio Utrecht meldt dat de weg was afgesloten in verband met een onderzoek van een auto. Daarbij was ook inzet van de brandweer nodig.

Bekijk hieronder foto's van de politieactie: