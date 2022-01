Otterspeer vervult zijn levensdoel: 'Project gouden medaille is gestart'

Een jongensdroom voor een oude man. Die uitspraak van Hein Otterspeer was misschien wel de mooiste van het olympisch kwalificatietoernooi onlangs in Thialf. Hij plaatste zich als 33-jarige voor het eerst voor de Spelen met een rit van een kilometer die zijn leven veranderde. Dat vertelt hij in de nieuwste aflevering van de NOS Olympische podcast.

Otterspeer: "Je begint het seizoen met andere wedstrijden. Maar in je achterhoofd heb je altijd wel: het is belangrijk dat je nu goed bent, maar het OKT, daar draait het om. Als dat niet goed gaat, dan is je seizoen over, dan is je levensdoel niet compleet. Levensdoel is een heftige term, maar het is het wel."

"Ik stond voor die 1.000 meter in de lift naar de baan toe. Ik was alleen. Ik keek mezelf in de ogen en dacht: ik heb alles afgevinkt wat ik wilde doen, ik heb er duizend procent aan gedaan, ik kan mezelf niets verwijten. De lift ging open. En zo ging ik er in. Ik kon door mijn liesblessure geen oefenstartje doen. Maar alles was goed, ik had oprecht geen honderdste sneller gekund."