Meerdere coronagevallen bij vrouwen PSV brengen seizoensstart in gevaar

Twee weken voor de start van het nieuwe eredivisiejaargang zorgen coronabesmettingen voor grote problemen bij de vrouwen van PSV. De volledige selectie en staf zijn voorlopig in quarantaine geplaatst na meerdere positieve testen.

De besmettingen kwamen aan het licht tijdens de preventieve testen die worden afgenomen bij de voetbalsters. Door de verplichte quarantaine lijkt een fatsoenlijke voorbereiding op het openingsduel van 6 september al onmogelijk voor het elftal van trainer Sander Luiten.

Extra zuur voor PSV is dat het seizoen feestelijk op gang zou worden getrapt in het Philips Stadion. Maximaal 6.500 toeschouwers zouden het openingsduel kunnen bijwonen.

Record

Corona haalde eerder al een streep door de competitiewedstrijd tegen Ajax in maart. Destijds waren er al 15.000 kaarten over de toonbank gegaan, wat een record zou zijn in de eredivisie voor vrouwen.

PSV was de nummer een van afgelopen seizoen, totdat de competitie vanwege de coronapandemie werd afgebroken.