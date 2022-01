Na Ajax breekt ook NEC trainingskamp in de zon af

Na Ajax heeft ook NEC besloten om zijn trainingskamp in Zuid-Europa per direct af te breken.

Het is onduidelijk of er spelers of staf bij de Nijmeegse club besmet zijn met corona. Maar NEC, dat in het Spaanse Alhaurín El Grande verblijft, is al bezig om de terugreis te regelen en wil vanavond nog in Nijmegen terugkeren, meldt Omroep Gelderland.