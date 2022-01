Bedreiger Rutte aangehouden bij Binnenhof

De Katwijker werd eind november veroordeeld voor het bedreigen van demissionair premier Rutte en minister De Jonge op sociale media. Hij kreeg tien weken cel, waarvan vier voorwaardelijk, en een contactverbod.

De man, die zich klokkenluider noemt, plaatste op sociale media een foto van een auto in een bos waar twee gevulde lijkzakken bij lagen. Met daarbij de tekst: 'Sorry mensen. De persconferentie gaat niet door vanavond.'

Rechtstreekse bedreiging

Hij plaatste de foto op 2 november, kort voor een coronapersconferentie. De rechter vond de afbeelding met de tekst een rechtstreekse bedreiging van de bewindslieden. "Het was een bestaande foto van iemand anders, met een bestaande tekst van iemand anders", zei de activist tijdens de zitting. "Ik vond het grappig."

De officier van justitie wees er in die zitting in november op dat de Katwijker eerder in een auto achter Rutte op de fiets aan is gereden. Ook sprak hij de maanden daaraan vooraf Rutte en De Jonge regelmatig aan op het Binnenhof. "Verdachte is geen cabaretier, en dit is geen grap", zei de aanklager. "De suggestie is dat De Jonge en Rutte dood zijn. Hier moet keihard tegen worden opgetreden."