Nijmeegse hoogleraar: vlieg niet voor een half uurtje naar Japan

Wetenschappers reizen veel te veel en dat moet anders, vindt Teun Bousema. De hoogleraar Epidemiologie van Tropische Infectieziekten aan het Nijmeegse Radboudumc heeft een petitie online gezet om "de ecologische voetafdruk van wetenschappers te verminderen".

Bousema verbaast zich over het gemak waarmee wetenschappers het vliegtuig pakken. Ook nu.

"Tijdens de coronaperiode ben ik gevraagd voor een interview in Japan", vertelt hij bij Omroep Gelderland. "Als het niet digitaal was geweest vanwege corona, hadden de organisatoren wel een retourtje willen betalen met het vliegtuig. En dat voor een interview van een half uur. Dan denk ik: dat moeten we echt anders gaan doen."

Grotere ecologische voetafdruk dan IJsland

Deze week publiceerde Bousema in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet een artikel over het reisgedrag van wetenschappers. Alles bij elkaar laten zij een grotere ecologische voetafdruk achter dan complete landen als IJsland en Uganda.

"Door corona is alles tot stilstand gekomen. Dat was soms frustrerend, maar we hebben ook veel geleerd. Al vóór corona vonden ik en veel collega's dat er wat moest veranderen", vervolgt de hoogleraar. "Toen werd nog gezegd: een conferentie kun je nou eenmaal niet online organiseren. Dit is dus een goed moment om écht wat te veranderen."

Bewustere keuzes maken

De petitie, die de Nijmeegse hoogleraar samen met een collega online zette, is inmiddels door meer dan duizend mensen ondertekend.

Helemaal niet meer internationaal reizen is geen haalbaar doel, zegt Bousema die gespecialiseerd is in de biologie en epidemiologie van malariatransmissie.

"Ik werk zelf vaak in Afrika, maar probeer wel bewustere keuzes te maken. Bijvoorbeeld door soms een internationaal congres over te slaan. We moeten vooral proberen om niet meer terug te gaan naar hoe het was. Als we op zo'n 50 procent van de vliegreizen uit kunnen komen, in vergelijking met vóór corona, dan hebben we al heel veel winst."