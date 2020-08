COA plaatst vijftig asielzoekers Delfzijl in quarantaine

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) plaatst een groep van ongeveer vijftig asielzoekers uit het azc in Delfzijl in quarantaine. Zij worden overgeplaatst naar een nog te openen asielzoekerscentrum in Musselkanaal. Daar moeten ze de komende tien dagen binnen blijven. Er worden hekken om het azc in Musselkanaal geplaatst.

De afgelopen dagen breidde het aantal besmettingen in het azc in Delfzijl zich uit. Met de vier nieuwe besmettingen die vandaag zijn vastgesteld, komt het totaal op 29. Elf mensen zijn inmiddels hersteld, meldt RTV Noord. In totaal heeft de GGD 125 mensen getest.

In een poging om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen, heeft het COA in overleg met de GGD besloten om de bewoners van het azc in Delfzijl van elkaar te scheiden. De groep van ongeveer 50 mensen gaat vandaag naar Musselkanaal. De 34 kinderen die in het azc in Delfzijl verblijven, gaan voorlopig niet naar school. De medewerkers van het azc in Delfzijl worden (extra) getest. Bij geen van die medewerkers is tot nu toe corona vastgesteld.

Het azc in Musselkanaal wordt komende woensdag officieel geopend. De noodquarantaine daar is tijdelijk en wordt uitsluitend voor de besmette bewoners van het azc uit Delfzijl gebruikt.