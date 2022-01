Weer nieuwe club voor Locadia, aanvaller verkast naar Bochum

Jürgen Locadia heeft in het Duitse VfL Bochum een nieuwe club gevonden. De aanvaller komt transfervrij over van Premier League-club Brighton Hove & Albion en tekent tot de zomer van 2022. Locadia versleet sinds zijn vertrek bij PSV in 2018 vier werkgevers.

De Drentse Locadia debuteerde in 2010 bij PSV en ontwikkelde zich tot een gemakkelijk scorende spits. Na 176 wedstrijden, waarin hij goed was voor 62 doelpunten, stapte hij over naar Brighton. Zijn beginperiode in de Engelse havenstad was moeizaam. In augustus 2019 vertrok Locadia op huurbasis naar het Duitse Hoffenheim.

Na een tweede verhuurperiode bij FC Cincinnati in de Verenigde Staten sloot de aanvaller dit seizoen weer aan bij Brighton. Ook de afgelopen maanden kon hij echter nauwelijks rekenen op speelminuten. Locadia liep deze winter uit zijn contract bij Brighton.

Tweede Bundesliga-avontuur

Bochum promoveerde afgelopen seizoen naar het hoogste Duitse niveau. De ploeg van trainer Thomas Reis maakte een sterke eerste seizoenshelft door en bezet een verdienstelijke twaalfde plek. Over elf dagen kan Locadia debuteren voor zijn nieuwe werkgever, als Bochum de competitie hervat met een thuiswedstrijd tegen Wolfsburg.