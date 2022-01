Russische schaatsers missen eerste dag EK afstanden door quarantaine

De Russische nationale ploeg mist de eerste dag van de EK afstanden in Heerenveen. Zeker drie leden uit de ploeg zijn in aanloop naar het toernooi, dat dit weekend wordt gehouden op het ijs in Thialf, positief getest op het coronavirus.

Volgens het Russische MatchTV zou het gaan om sprintster Olga Fatkoelina (regerend Europees kampioene op de 500 meter), sprintcoach Sergej Klevtsjenja en teammanager Sergej Gryaztsov. Vanwege de positieve testen zit de gehele ploeg in quarantaine.

Geen teamsprint

Het betekent dat de Russische teamsprintsters hun Europese titel niet kunnen verdedigen. Uit voorzorg was al besloten om sprinters Pavel Koelizjnikov, Roeslan Moerasjov en Artem Arefyev niet te laten afreizen naar Nederland, om geen risico's te nemen in aanloop naar de Olympische Spelen in Peking.

Sprintsters Olga Fatkoelina en Angelina Golikova zijn wel aanwezig in Heerenveen. Vrijdag worden de Russische schaatsers opnieuw getest, waardoor ze mogelijk zaterdag en zondag nog wel in actie kunnen komen op de EK afstanden.