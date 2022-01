Oud-militair Hanke Bruins Slot mag werken aan herstel van vertrouwen in overheid

Ze wilde rechten studeren en militair worden. Toen de nu 44-jarige Hanke Bruins Slot dat op zestienjarige leeftijd tegen haar ouders zei, overtuigden ze haar ervan dan toch eerst voor de studie te gaan. Het leger in kon daarna altijd nog. Bruins Slot, de beoogd minister van Binnenlandse Zaken, deed uiteindelijk allebei.

Nadat ze na haar studie vijf jaar op het ministerie van Binnenlandse Zaken gewerkt had, maakte ze alsnog de keus om militair te worden, Ze zat als commandant in Afghanistan en kwam daarna voor het CDA in de Tweede Kamer.

Ze koos in 2010 voor het Kamerlidmaatschap nadat de Uruzganmissie was afgeblazen. Bruins Slot vond dat indertijd "echt een verkeerde beslissing". Ze was ervan overtuigd dat Nederland daar langer had moeten blijven. "Ik zag dat in Uruzgan daardoor een hele generatie kinderen zou worden afgesneden van onderwijs en een goede gezondheidszorg.'' Ze besloot zich beschikbaar te stellen op de lijst voor het CDA.

Herstel vertrouwen in overheid

Na de toeslagenaffaire en de aardbevingen in Groningen heeft Rutte IV de ambitie om het vertrouwen van burgers in de overheid te herstellen. In het regeerprogramma staat dat Rutte IV wil werken aan een overheid die "betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig" is.

Opgegroeid in een burgemeestersgezin heeft Bruins Slot veel op met waarden als respect voor bestuur en gezag. Het lijkt haar dan ook goed te passen om als nieuwe minister van Binnenlandse Zaken die ambities uit het coalitieprogramma op te pakken.

Haar portefeuille is vergeleken met die van voorganger Ollongren iets uitgekleed: die deed ook nog wonen erbij. Maar vanwege de grote woonproblematiek is er in Rutte IV een aparte minister voor Volkshuisvesting in het leven geroepen. Die taak gaat Hugo de Jonge (CDA) op zich nemen.

Bruins Slot is gewend om klappen op te vangen en haar doel te verdedigen. Ze deed dat op hoog niveau als hockeykeeper van Kampong, en ze deed het ook in de Kamer. Toen ze in 2019 na negen jaar afscheid nam van de Tweede Kamer, zei toenmalig Kamervoorzitter Arib tegen Bruins Slot: "Je maakte je niet groot, maar je liet je ook niet wegzetten. Zoals die keer toen Thierry Baudet zei - en ik citeer - dat hij het schattig vond dat je zo naïef in het leven staat. Je reageerde direct en scherp, en liet hem natuurlijk weten dat jij in Uruzgan diende toen hij nog studeerde."

In haar eigen afscheidsspeech benadrukte Bruins Slot dat politiek volgens haar gaat over het "behouden van goede zaken en veranderen wat niet goed gaat". Als nieuwe minister van Binnenlandse Zaken mag ze daar vanaf volgende week mee aan de slag.