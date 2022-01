Afrika Cup gaat 'gewoon' beginnen: deze eredivisiespelers komen in actie

In de eredivisie is de winterstop nog bezig, maar niet voor alle eredivisiespelers betekent dit een periode van rust. Daarnaast wordt de voetbalwereld geteisterd door coronabesmettingen. Ondanks alles maakt een aantal spelers zich op voor een heus eindtoernooi, de Afrika Cup. Een prestigieus toernooi, maar voor veel Europese voetbalclubs elke twee jaar weer een hoofdpijndossier.

Het toernooi begint namelijk op 9 januari in Kameroen, terwijl de eredivisie vijf dagen later alweer verdergaat. In tegenstelling tot een EK of WK loopt de Afrika Cup dwars door de Europese competities. Daarbij wordt dit toernooi niet, zoals een EK of WK, elke vier jaar maar elke twee jaar gehouden.

De laatste editie, in 2019, was het toernooi in juni en juli om de competitiestop gelijk te trekken met Europa, maar de omstandigheden in Egypte waren door de hitte niet ideaal. En dus wordt de komende editie in Kameroen weer in januari en februari, en tijdens de Europese competities, afgewerkt.

Veel Europese clubs zijn er absoluut niet blij mee dat toernooi 'gewoon' doorgaat. Een jaar geleden werd de Afrika Cup al uitgesteld en nu wordt de wereld getroffen door de omikron-variant. Ook eredivisieclubs keken met belangstelling naar het wel of niet doorgaan, want er komen sleutelwedstrijden aan in de competitie.

Haller en Sangaré niet in topper?

Neem Ajax. Topscorer van de eredivisie Sébastien Haller is een vaste waarde bij Ivoorkust. Mocht het West-Afrikaanse land de finale halen, dan is Ajax recordaankoop Haller tot zeker 6 februari kwijt. Juist in die periode speelt Ajax de traditioneel lastige uitwedstrijd bij FC Utrecht (16 januari) en de topper uit bij directe concurrent PSV (23 januari).