Ongevaccineerde Irving direct bepalend bij succesvolle rentree in NBA

De Amerikaanse basketballer Kyrie Irving heeft voor het eerst sinds juni vorig jaar weer een wedstrijd gespeeld voor zijn team Brooklyn Nets. De spelverdeler wil zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus en daardoor konden de Nets geen gebruikmaken van Irving.

Zijn rentree in de Amerikaanse basketbalcompetitie was meteen succesvol: hij was met 22 punten, 4 assists en 3 rebounds in een half uur spelen belangrijk in de gewonnen uitwedstrijd tegen Indiana Pacers (129-121). Kevin Durant was met 39 punten topscorer.

"Het was geweldig om weer op het veld te staan", vertelde de 29-jarige Irving na afloop van de wedstrijd. "Zoals ik eerder al zei: dit is geen ideale situatie. Ik hoop nog steeds dat we tot een soort collectieve overeenkomst kunnen komen in de NBA om al die zaken met covid-19 en de vaccins wat makkelijker te maken."