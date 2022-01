Autobedrijf Leaseplan voor bijna 5 miljard gekocht door Frans bedrijf

Het Nederlandse autoleasebedrijf Leaseplan wordt voor bijna 5 miljard euro overgenomen door de ongeveer even grote Franse concurrent ALD. Leaseplan staat onder leiding van Tex Gunning en is nu nog eigendom van een groep investeerders. Het bedrijf is actief in 32 landen en heeft zo'n 1,8 miljoen auto's in beheer. Na de overname telt ALD zo'n 3,5 miljoen auto's en is het wereldwijd een van de marktleiders.

Het was al bekend dat er tussen de twee bedrijven gesprekken werden gevoerd over een overname. De combinatie gaat verder onder de nieuwe naam NewALD. De bedrijven verwachten door de overname 380 miljoen euro te kunnen besparen aan kosten.

Toekomst

De afgelopen jaren zijn meer particulieren een auto gaan leasen. De twee bedrijven denken dan ook dat auto-abonnementen de toekomst zijn.

Leaseplan werd in 1963 opgericht in Nederland en telt wereldwijd 8.000 werknemers. Het bedrijf maakte in 2020 een omzet van 9,9 miljard en boekte 253 miljoen winst.

Het is nog onduidelijk wat de stap betekent voor de aanwezigheid van Leaseplan in Nederland en de 1000 werknemers hier.