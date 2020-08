Robben beleeft 'leuk halfuur' bij rentree: 'Lekker weer op het veld te staan'

Arjen Robben heeft zijn rentree gemaakt voor FC Groningen in een oefenduel met Almere City. De 36-jarige Robben speelde, met aanvoerdersband, slechts de eerste dertig minuten van de wedstrijd. Dat was zoals vooraf met hem besproken.

Robben was na afloop blij met zijn eerste speelminuten. "Het was heel leuk", vertelde hij. "De kop is eraf. Het was lekker om weer even op het veld te staan en minuten te maken. Maar zo ergens tussen de twintig en dertig minuten was wel het maximaal haalbare."