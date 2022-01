Pattinama-Kerkhove strandt in achtste finales na geworstel met service

Lesley Pattinama-Kerkhove is op het hardcourttoernooi van Melbourne in de achtste finales uitgeschakeld. Viktorija Golubic gaf de Zeeuwse (nummer 158 op de ranglijst) met 6-3, 6-0 het nakijken.

Pattinama-Kerkhove worstelde met haar service. Van de 54 gespeelde punten op haar opslag maakte ze er slechts 26. De Zwitserse, de nummer 43 van de wereld, imponeerde op dat vlak evenmin en gaf ook vijf breekpunten weg. Ze verzilverde er echter vier en de Nederlandse nul.

Golubic treft in de kwartfinales Simona Halep. De Roemeense bereikte de laatste acht ten koste van haar landgenote en dubbelspelpartner Gabriela Ruse. Halep, de nummer twee van de wereld, was in een uurtje klaar: 6-2, 6-1.

Pattinama-Kerkhove is niet geplaatst voor de Australian Open, die over twee weken beginnen. Ze speelt daarom volgende week nog een kwalificatietoernooi om voor het eerst in haar carrière mee te doen in het enkelspel van de eerste grandslam van het jaar.