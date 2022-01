Wethouders verwachten veel van nieuwe armoedeminister

Grote gemeenten zijn blij met de nieuwe ministerspost voor armoedebeleid. Wethouders in verschillende gemeenten hebben al meer ervaring met deze portefeuille en hopen dat de minister armoedebeleid dat locaal succesvol is, overneemt.

Armoede komt vooral veel voor in de grote steden. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het armoedebeleid, maar het kabinet wil er nu meer werk van maken. De komende vier jaar wil beoogd minister Carola Schouten, die vandaag langsgaat bij formateur Mark Rutte, het aantal kinderen in armoede halveren.

Coördinatierol

Michiel Grauss, wethouder armoedebestrijding in Rotterdam, is blij dat een minister zich straks specifiek met armoedebeleid bezighoudt. "We hebben in Rotterdam gezien dat het werkt om iemand de coördinatierol te geven." In 2016 leefde een op de vier Rotterdamse kinderen in armoede, inmiddels is dat een op de zes.

Doordat iedere gemeente eigen armoedebeleid maakt, verschilt het per gemeente welke hulp beschikbaar is. Soms zijn die verschillen heel pijnlijk, vindt wethouder Grauss. "Een gezin heeft dan op de ene plek recht op 2000 euro meer dan drie kilometer verderop."

Pauzeknop

Ook Amsterdam heeft een eigen armoedebeleid met specifieke maatregelen. Zo krijgen Amsterdammers met schuldhulpverlening geen rekeningen meer op de mat tot het probleem is opgelost. Dat neemt stress weg en voorkomt nieuwe moeilijkheden, zoals mentale problemen en baanverlies, zegt Marjolein Moorman, wethouder armoede in Amsterdam.

Zij hoopt dat Schouten deze 'pauzeknop' in heel Nederland invoert. "Dat is een manier om mensen snel uit de schulden en armoede te trekken."

Ook de Rotterdamse wethouder Grauss ziet veel stress bij mensen die in armoede leven. "Daarom moet je als overheid stress-sensitief te werk gaan", vindt hij. "Als mensen een rekening of boete niet betalen kun je een brief sturen, maar je kunt ook vragen wat ze van je nodig hebben." De aanpak heeft succes: waar mensen met financiële problemen eerder vaak afhaakten bij schuldhulp van de gemeente, valt nu de helft minder af.

Leeuwarden

De Leeuwardense wethouder Hein Kuiken schat dat zo'n 20 procent van de inwoners van zijn gemeente moeite heeft om rond te komen. In sommige wijken is dat zelfs 50 procent. Om te voorkomen dat een nieuwe generatie in armoede opgroeit, is het beleid in de Friese hoofdstad vooral gericht op jonge kinderen.

"Voor volwassenen doen we helaas buitengewoon weinig", zegt Kuiken. "We zouden als gemeente willen experimenteren met het kwijtschelden van schulden, zodat ze niet meer gebukt gaan onder die dagelijkse stress, maar weer kunnen werken aan hun toekomst."

Bestaanszekerheid

Het nieuwe kabinet trekt 500 miljoen euro per jaar uit voor de hervorming van de arbeidsmarkt en de bestrijding van armoede en schulden. De wethouders hopen dat Schouten niet alleen bestaande armoede aanpakt, maar ook de bestaanszekerheid verhoogt om nieuwe armoede te voorkomen. Ze zijn bang dat het bedrag te laag is om de doelen te bereiken.

"Ze zal dus ook echt goed met haar collega's moeten samenwerken om te voorkomen dat armoede ontstaat", vindt Moorman. Haar Rotterdamse collega Grauss: "Mondzorg zit niet in het basispakket, dus daar moet ze over in gesprek met de minister van Volksgezondheid. Over boetes en incasso's moet ze met Justitie en Veiligheid praten. Mijn advies is: doe het samen en ga er met het hele kabinet mee aan de slag."