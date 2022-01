'Tientallen relschoppers geëlimineerd' in Kazachse stad Almaty

Veiligheidstroepen hebben vannacht in Almaty, de grootste stad van Kazachstan, een eind gemaakt aan een demonstratie op het grootste plein van de stad. Daarbij zijn pantserwagens ingezet en is geschoten. Het lijkt erop dat er doden zijn gevallen. Het Russische persbureau Interfax hoorde van de politie dat "tientallen relschoppers zijn geëlimineerd".

Wat er zich precies in het land afspeelt, is moeilijk vast te stellen. Het internet is uitgeschakeld. Ook de site van het staatspersbureau Kazinform is niet bereikbaar.

Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp zei in het NOS Radio 1 Journaal dat het de hele nacht onrustig was in Almaty, ondanks de oproep uit auto's met luidsprekers om binnen te blijven. "Voor zover wij kunnen nagaan zijn er schermutselingen geweest rond het centrale plein. Er zou over en weer zijn geschoten."

Afgelopen nacht waren er weer massaprotesten waarbij ook schoten zijn gelost: