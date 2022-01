Mogelijk tientallen doden in Kazachse stad Almaty, Rusland stuurt militairen

Veiligheidstroepen hebben vannacht weer controle gekregen over het centrum van Almaty, de grootste stad van Kazachstan. Daarbij zijn pantserwagens ingezet en is geschoten. Het lijkt erop dat er tientallen doden zijn gevallen. Het Russische persbureau Interfax hoorde van de politie dat "tientallen relschoppers zijn geëlimineerd". Ze zouden geprobeerd hebben een politiebureau te bestormen. Het Russische persbureau TASS hoorde van het Kazachtse ministerie van Binnenlandse Zaken dat er 2000 mensen zijn opgepakt. Vermoedelijk wordt daarmee het totaal aantal arrestaties bedoeld bij de onlusten van de afgelopen dagen. Wat er zich precies in het land afspeelt, is moeilijk vast te stellen. Het internet is lang uitgeschakeld geweest. De site van het staatspersbureau Kazinform is weer bereikbaar. Daar staat dat onbekende gewapende mensen vanmorgen twee ziekenhuizen in Almaty hebben omsingeld. Het is niet duidelijk of dit waar is.

Demonstranten in Almaty hebben een truck op de veiligheidstroepen buitgemaakt - AFP

Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp zei in het NOS Radio 1 Journaal dat het de hele nacht onrustig was in Almaty, ondanks de oproep uit auto's met luidsprekers om binnen te blijven. "We weten in ieder geval dat het centrale plein is schoongeveegd. Op beelden is niet veel te zien, omdat er een dichte mist was. Wat er verder in de stad gebeurde en of er geplunderd werd, weten we niet." Afgelopen nacht waren er weer massaprotesten waarbij ook schoten zijn gelost:

'Deze aanvallen zijn een daad van agressie richting Kazachstan' - NOS

In meerdere steden in Kazachstan kwam het gisteren tot botsingen tussen demonstranten en de politie. De aanleiding voor de protesten was de verhoging van de lpg-prijs op Nieuwjaarsdag, maar de demonstraties kregen al snel een politiek karakter. Gisteren leidde dat tot aanvallen op overheidsgebouwen. Volgens het ministerie van Gezondheid zijn bij de onlusten van de afgelopen dagen duizend mensen gewond geraakt. Van hen zijn er 400 in het ziekenhuis opgenomen, van wie 62 op een IC. Over doden onder de demonstranten is niets gezegd. Het Russische persbureau RIA Novosti hoorde van de politie van Almaty dat in de stad dertien agenten zijn omgekomen. Twee van hen zouden onthoofd zijn. Het aantal gewonde politiemensen bedraagt volgens de staatstelevisie 353. Kazachstan zou zijn grenzen voor buitenlanders hebben gesloten.