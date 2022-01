Wekdienst 6/1: Jaar na Capitoolbestorming • Rutte ontvangt laatste kandidaat-bewindslieden

Goedemorgen! In de VS wordt stilgestaan bij de Capitoolbestorming, en Mark Rutte ontvangt de laatste kandidaat-bewindslieden voor zijn nieuwe kabinet. Eerst het weer. De zon schijnt geregeld en op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 5 of 6 graden en er waait een matige zuidwestenwind. In de avond neemt vanuit het westen de bewolking toe en later volgt regen. Ook de wind neemt toe, aan zee naar krachtig of hard.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Mark Rutte gaat aan tafel met de laatste kandidaat-bewindslieden voor zijn nieuwe kabinet, onder meer met Sigrid Kaag (beoogd minister van Financiën) en Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening). Het nieuwe kabinet wordt maandag beëdigd.

Acht mannen uit Eindhoven staan terecht voor het voorbereiden van terroristische aanslagen. Het gaat om mannen tussen de 20 en 31 jaar. Ze staan voor het eerst in een openbare zitting voor de rechter.

De VS blikt terug op de bestorming van het Capitool, vandaag een jaar geleden. Joe Biden gaat speechen en ook in het Huis van Afgevaardigden wordt bij de rellen stilgestaan. Zo'n 725 mensen zijn vervolgd voor hun betrokkenheid bij de bestorming, zeker 70 van hen zijn inmiddels veroordeeld. Wat heb je gemist? De cao-lonen zijn in 2021 gemiddeld gestegen met 2,1 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De toename is lager dan die in 2020: toen bedroeg de stijging 2,9 procent. De toename is ook kleiner dan die van de consumentenprijzen. Op basis van voorlopige cijfers heeft het CBS vastgesteld dat die vorig jaar 2,4 procent hoger lagen dan het jaar ervoor. De cao-lonen van werknemers in de horeca stegen in 2021 het minst: 0,3 procent. Dat komt voornamelijk doordat de horeca-cao niet opnieuw is afgesloten, maar verlengd is onder gelijke voorwaarden. De kleine verhoging komt door een aanpassing van het wettelijk minimumloon. Ander nieuws uit de nacht: Fiets Esmee gevonden dankzij tips na uitzending Opsporing Verzocht: de elektrische fiets werd aangetroffen in een portiekflat aan de Van Riebeeckhof. Volgens een fotograaf ter plaatse stond de fiets in een kelderbox.

Wit-Russische oppositieleider Tichanovskaja krijgt Four Freedoms Award: die prijs wordt sinds 1950 jaarlijks toegekend aan mensen die zich inzetten voor de democratische idealen waar de Amerikaanse oud-president Franklin Delano Roosevelt voor stond.

Italië maakt vaccinatie verplicht voor 50-plussers: de verplichting geldt per direct en vooralsnog tot 15 juni, melden Italiaanse media.

En dan nog even dit: In het Oertijdmuseum in Boxtel dachten ze een Barosaurus, een langnekdinosaurus, in elkaar te zetten. Totdat stagiair Tom van der Linden ontdekte dat het waarschijnlijk een heel nieuwe soort is. Een vrij bijzondere ontdekking, aldus Van der Linden. "Het gebeurt niet meer zoveel dat er langnekdino's uit Noord-Amerika worden ontdekt", zegt hij. "Er zijn al best veel soorten bekend. Langnekdino's die daar nu nog worden gevonden, worden meestal onder een van die soorten benoemd." Zijn vondst moet nog wel beoordeeld worden door andere wetenschappers. Bekijk hieronder hoe stagiair Tom van der Linden zijn onderzoek naar de nieuwe soort verrichte:

