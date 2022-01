Cao-lonen gestegen met 2,1 procent, minder dan prijzen

De cao-lonen zijn in 2021 gemiddeld gestegen met 2,1 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De toename is lager dan die in 2020: toen bedroeg de stijging 2,9 procent. De toename is ook kleiner dan die van de consumentenprijzen. Op basis van voorlopige cijfers heeft het CBS vastgesteld dat die vorig jaar 2,4 procent hoger lagen dan het jaar ervoor. In de tabel hieronder is te zien dat consumentenprijzen en cao-lonen niet altijd gelijk lopen. In 2021 stegen de prijzen dus harder dan de lonen, maar in 2020 was dat nog andersom.

De cao-lonen van werknemers in de horeca stegen in 2021 het minst: 0,3 procent. Dat komt voornamelijk doordat de horeca-cao niet opnieuw is afgesloten, maar verlengd is onder gelijke voorwaarden. De kleine verhoging komt door een aanpassing van het wettelijk minimumloon. De loonstijging was het hoogst in de categorie overige dienstverlening: 3,4 procent. In die categorie vallen onder meer belangenorganisaties, wasserijen en de uitvaartbranche.

Wat is een cao? Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Het is een overeenkomst tussen vakbonden en werkgevers, vaak een bedrijf of een hele bedrijfstak. Er wordt afgesproken wat er gebeurt met de lonen en andere arbeidsvoorwaarden. De cao geldt voor alle medewerkers van zo'n bedrijf of bedrijfstak. Door een cao hoeven werknemers niet individueel te onderhandelen over een loonsverhoging, verlofregelingen, werktijden, onregelmatigheidstoeslagen en andere arbeidsvoorwaarden. Zo'n 4,5 miljoen werknemers vallen rechtstreeks onder een cao.