Chelsea slaat met Ziyech en veelbesproken Lukaku slag in bekertoernooi

Chelsea heeft in de eerste halve finale van de Carabao Cup, het tweede Engelse bekertoernooi, goede zaken gedaan. Met Hakim Ziyech en de in opspraak geraakte recordaankoop Romelu Lukaku werd Tottenham Hotspur eenvoudig opzij gezet (2-0).

Lukaku, die in de zomer voor 115 miljoen euro overkwam van Internazionale, zei vorige week dat hij niet tevreden is met de rol die hij heeft onder trainer Tomas Tuchel en dat hij graag wil terugkeren bij zijn oude ploeg. Dat veroorzaakte veel commotie en een mea culpa van de Belg.

Lukaku mocht vanavond de hele wedstrijd spelen tegen Tottenham, maar scoorde niet.

Ziyech betrokken bij 2-0

Chelsea, de betere ploeg in de eerste helft, had geblunder van de Spurs-verdediging nodig om te scoren. Japhet Tangaga leverde na vijf minuten de bal simpel in, waardoor Kai Havertz op fortuinlijke wijze kon scoren (1-0).

Tien minuten voor rust eiste Tanganga weer een negatieve hoofdrol op. De Engelsman kopte een scherp aangesneden vrije trap van de goed spelende Hakim Ziyech tegen het hoofd van Ben Davies. Doelman Hugo Lloris was kansloos (2-0).