Bondscoach Curaçao furieus over aanstelling Hiddink: 'Doet zo veel pijn'

Remko Bicentini - ANP

Hoewel Remko Bicentini de laatste vier jaar grote successen heeft geboekt met Curaçao, moest de bondscoach ondanks zijn doorlopende contract uit de media vernemen dat hij per direct wordt vervangen door Guus Hiddink. "Dit had ik totaal niet zien aankomen en ik heb ook nooit een signaal ontvangen dat dit zou kunnen gebeuren", aldus Bicentini. "Het is alsof een kind bij me wordt weggenomen dat je nooit meer terugkrijgt." Want als Bicentini, die een Curaçaose vader heeft, over het nationale team van Curaçao spreekt, dan noemt hij dat een familie. Zijn familie. "Zo noemde men ons ook." Voetballand Al veertien jaar is de 52-jarige Bicentini, die in Nijmegen woont, in dienst van de nationale voetbalbond. Jaren als assistent en interim, de laatste vier jaar als hoofdcoach. En inmiddels telt Curaçao als voetballand serieus mee. De Caribbean Cup werd gewonnen en er werd kwalificatie voor de Gold Cup afgedwongen. "Dan speel je niet alleen meer tegen andere eilanden, maar neem je het dus op tegen WK-deelnemers", benadrukt Bicentini.

Quote Ik juich de komst van Guus Hiddink toe, maar dan wel in de rol van adviseur. Nu wordt hij zomaar op mijn plek gezet. Remko Bicentini

Tijdens de laatste editie van dat toernooi reikte Curaçao tot de kwartfinales, waarin de Verenigde Staten nipt te sterk bleken. Maar er worden continu grenzen verlegd, de volgende missie voor Bicentini was kwalificatie voor het wereldkampioenschap van 2022. "Dit doet zo veel pijn", zegt Bicentini. "Ik heb ook nog gewoon een contract tot en met het WK in Qatar. Ik weet zeker dat we dat kunnen halen, daar werken we al drie jaar naar toe. Met veel succes." Bij de voetbalbond vond vorig jaar een wisseling van de wacht plaats, toen Shaheen Elhage werd benoemd tot nieuwe voorzitter. "Maar de resultaten bieden volgens mij geen enkele aanleiding om mij weg te sturen."

Curaçao viert plaatsing voor de kwartfinale tijdens de Gold Cup 2019 - ANP

"Ik juich de komst van Guus Hiddink toe, maar dan wel in de rol van adviseur. Het is voor Curaçao natuurlijk fantastisch om gebruik te kunnen maken van zijn expertise. Nu wordt hij echter zomaar op mijn plek gezet." Bicentini heeft inmiddels wel een mailtje gekregen met als onderwerp: beëindiging overeenkomst. "Maar dat was nadat ik het nieuws al via de media had vernomen", benadrukt Bicentini. "Ik was drie weken geleden nog op het eiland. Ook toen heb ik van niemand gehoord dat mijn positie als bondscoach ter discussie zou staan. Er is ook geen reden."

Bondscoach Rónald González van Costa Rica begroet Remko Bicentini voor een duel in de Nations League - ANP

Hij kreeg inmiddels ontelbare reacties op zijn vertrek. "Het eiland is in rep en roer. Mensen dachten dat het een geintje was. Onder de spelers was totale verbijstering. Dit klopt niet, was de algehele tendens. Ze snappen er helemaal niets van." Bicentini laat het er niet bij zitten. "Hiddink zit nu op mijn plek, daar mag ik toch wel wat van vinden. Zeker gezien het verloop van het proces. Mij wordt iets ontnomen en dat is moeilijk te accepteren." "Maar ik moet het nu allemaal nog even laten bezinken. Het is veel. En het raakt me diep."

In 2015 maakte de NOS een reportage over het voetbal op Curaçao, dat destijds onder leiding stond van Remko Bicentini's voorganger Patrick Kluivert: