Italië maakt vaccinatie verplicht voor 50-plussers

De Italiaanse regering heeft unaniem besloten vaccinatie verplicht te stellen voor iedereen vanaf 50 jaar oud. De verplichting geldt per direct en vooralsnog tot 15 juni, melden Italiaanse media.

Met de maatregel wil de regering de druk op ziekenhuizen verminderen en sterfte door corona beperken. Vandaag registreerden de Italiaanse gezondheidsautoriteiten een recordaantal van ruim 189.000 positieve coronatests.

2G

Er gold al een vaccinatieplicht voor leraren en zorgmedewerkers. Sinds oktober moesten alle werkenden ingeënt zijn of een negatieve test kunnen laten zien, ook wel 2G genoemd. Deze regels zijn vandaag verder aangescherpt voor 50-plussers, die mogen alleen nog naar het werk komen als ze gevaccineerd zijn.

"We willen de groei van de besmettingscurve afremmen en de Italianen die nog niet zijn gevaccineerd aansporen dit te doen. We grijpen vooral in bij leeftijdsgroepen die het meeste risico lopen op ziekenhuisopname om de druk op ziekenhuizen te verminderen en levens te redden", zei premier Mario Draghi.

Italië is een van de weinige landen in Europa die overgaat tot vaccinatieplicht. Eerder deed Oostenrijk dat, vanaf februari moet daar iedereen vanaf 14 jaar en ouder zijn ingeënt. In Griekenland geldt dat vanaf 16 januari voor 60-plussers.

Komen we eigenlijk ooit nog van corona af? NOS op 3 zocht het uit: