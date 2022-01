Djokovic mag Australië niet in; deelname aan Australian Open op de tocht

Tennisser Novak Djokovic is de toegang geweigerd tot Australië, zijn visum is als ongeldig bestempeld. Dat was de uitkomst van een verhoor van acht uur midden in de nacht op het vliegveld van Melbourne.

De nummer een van de wereld kreeg te horen dat hij donderdag het land weer moet verlaten, maar het lijkt erop dat de Serviër dat niet zonder slag of stoot zal doen en een hoger beroep zal aantekenen.

Djokovic is naar Australië afgereisd voor de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het nieuwe tennisjaar dat over anderhalve week begint. Hij is niet gevaccineerd tegen het coronavirus, maar mag in Melbourne meedoen met een medische vrijstelling. Dat zorgde ook al voor veel commotie.