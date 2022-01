Barcelona komt bij rentree Alves goed weg tegen derdeklasser en bekert door

Frenkie de Jong kwam na de pauze in het veld en viel na nog geen halfuur geblesseerd uit. Luuk de Jong, de matchwinner in de laatste competitiewedstrijd tegen Mallorca, was er niet bij door een schorsing.

De Braziliaan Alves was een belangrijke schakel in het vermaarde 'tiki taki-team' van het Barcelona en nam in 2016 afscheid van Camp Nou met het winnen van de beker. Via Juventus, Paris Saint-Germain en Sao Paulo keerde de 38-jarige rechtsback onlangs terug bij de huidige nummer vijf van Spanje.

Dani Alves heeft zijn rentree bij Barcelona opgeluisterd met een zege, maar zal direct gemerkt hebben dat hij niet terecht is gekomen bij het Barcelona van weleer. Linares Deportivo, dat uitkomt op het derde Spaanse voetbalniveau, werd in de derde ronde van de Spaanse beker met moeite verslagen (1-2).

Barcelona had veel meer balbezit en de betere mogelijkheden, toch was het spel van de Catalanen allesbehalve sprankelend. De ploeg van trainer Xavi, met wie Alves jarenlang samenspeelde, was erg slordig.

Hierdoor kon het Andalusische Linares relatief makkelijk standhouden en na een kleine twintig minuten zelfs op voorsprong komen. Antonio Luis Diaz Sanches stond vrij in het strafschopgebied en kon een voorzet binnenkoppen (1-0).

Kentering na pauze

Xavi was er niet gerust op en wisselde in de rust drie keer. Dat zorgde voor een kentering. Een kleine twintig minuten na rust trok invaller Ousmane Dembélé naar binnen en schoot van afstand raak (1-1). Zes minuten later denderde Ferran Jutgla het strafschopgebied in en schoot hij de bal strak in de hoek (1-2). Ondertussen werd een doelpunt van Linares afgekeurd.

Hoewel Barcelona na de tweede treffer nog wel kansen kreeg, was Linares niet kansloos. De ploeg kon echter voor het oog van tienduizend supporters geen vuist meer maken, waardoor Barcelona doorbekert in de Copa del Rey.