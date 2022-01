Troepenmacht onder leiding van Rusland schiet Kazachse president te hulp

Kazachstan wordt volgens Tokajev aangevallen door in het buitenland getrainde terroristen. Deze groeperingen zouden de controle hebben overgenomen over belangrijke infrastructuur. Of de vliegtuigen zijn bevrijd door het leger is niet bekendgemaakt.

"Bendes van terroristen" hadden het vliegveld van de grootste stad Almaty overgenomen, zei de president in zijn tweede televisietoespraak in een paar uur tijd. Volgens het Duitse persbureau DPA heeft het Kazachse leger met de inzet van parachutisten de luchthaven ontzet.

Hoeveel demonstranten en andere burgers gewond zijn geraakt, is onduidelijk. Het land is grotendeels afgesloten van internet. Honderden mensen zijn volgens de regering gearresteerd.

Nazarbajev is de man die het land dertig jaar lang met strakke hand leidde en sindsdien ook een flinke vinger in de pap hield. Het is nog onduidelijk wat zijn nieuwe rol wordt.

Correspondent Iris de Graaf: het wordt gepresenteerd als een complot

"Het is niet verrassend dat Tokajev de hulp inschakelt van buurlanden als Rusland en Wit-Rusland. Dat zijn landen die flinke ervaring hebben met protesten vanuit de bevolking tegen de regering.

Het feit dat de demonstranten terroristen genoemd worden die door het Westen worden getraind en opgejut, dat horen we ook in Minsk en Moskou. Daarmee doet deze demonstratiegolf denken aan recente protesten in Wit-Rusland en Rusland. En de betogers worden op dezelfde manier aangepakt: keihard. De oproerpolitie slaat in op demonstranten, mensen worden gearresteerd.

Tokajev heeft het over agressieve provocaties vanuit het buitenland. Dat is ook wat de Russische staatsmedia melden, waar het wordt gepresenteerd als een complot. Moskou beschuldigt westerse landen ervan dat ze revoluties aanwakkeren in wat het beschouwt als zijn achtertuin, zoals in Oekraïne en in Georgië. En dat precies voor de cruciale gesprekken volgende week tussen de NAVO, Rusland en de Verenigde Staten over de hoog opgelopen spanningen in Oekraïne."