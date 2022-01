Kazachse president vraagt buurlanden om hulp tegen 'terroristenbendes'

President Tokajev van het door massaprotesten getroffen Kazachstan roept de hulp in van buurlanden zoals Rusland. "Bendes van terroristen" hebben het vliegveld van de grootste stad Almaty overgenomen, zei de president in zijn tweede televisietoespraak in een paar uur tijd. Volgens persbureau DPA heeft het Kazachse leger met de inzet van parachutisten de luchthaven ontzet. In zijn toespraak deed Tokajev een beroep op de CSTO, een militair bondgenootschap met Rusland, Wit-Rusland en andere voormalige Sovjetlanden. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor Moskou om de Kazachse strijdkrachten te helpen om de controle terug te krijgen over het land. Het is onbekend of de CSTO al heeft gereageerd op het verzoek. 'In buitenland getrainde terroristen' Kazachstan wordt volgens Tokajev aangevallen door in het buitenland getrainde terroristen. Deze groeperingen zouden de controle hebben overgenomen over belangrijke infrastructuur. Behalve het vliegveld zouden ook zeker vijf vliegtuigen zijn gekaapt door gewapende milities. Of de vliegtuigen zijn bevrijd door het leger is niet bekendgemaakt. Eerder vandaag riep de president mensen op om vooral niet de straat op te gaan:

Bij de protesten en rellen, die begonnen als reactie op stijgende gasprijzen, zijn volgens de autoriteiten zeker acht leden van veiligheidstroepen om het leven gekomen. Ook zouden 317 agenten gewond zijn geraakt. Hoeveel demonstranten en andere burgers gewond zijn geraakt, is onduidelijk. Het land is grotendeels afgesloten van internet. Honderden mensen zijn volgens de regering gearresteerd. De kaart van Kazachstan:

Tokajev noemde de situatie een ondermijning van de nationale integriteit en "een aanval op de burgers die mij als staatshoofd om hulp vragen". In een kennelijke poging om de onrust te sussen heeft hij de regering doen aftreden en voormalig president Nazarbajev ontslagen als hoofd Nationale Veiligheid. Nazarbajev is de man die het land dertig jaar lang met strakke hand leidde en sindsdien ook een flinke vinger in de pap hield. Het is nog onduidelijk wat zijn nieuwe rol wordt.