Corona dringt trainingskamp Ajax binnen; selectie komt terug naar Nederland

"Om een uitbraak te voorkomen en met het oog op de start van de tweede seizoenshelft, zondag 16 januari tegen FC Utrecht, willen we geen risico's nemen. Daarom is uit preventief oogpunt besloten om woensdag terug te keren naar Amsterdam", meldt de landskampioen.

Ajax heeft het trainingskamp in de Portugese Algarve gestaakt in verband met een aantal positieve coronagevallen.

Ajax heeft besloten het trainingskamp in de Algarve per direct af te breken. Dit als gevolg van enkele positieve uitslagen na in het hotel afgenomen coronatesten.

Ajax wil duidelijk maken dat iedereen getest was. "Van de groep van ruim zestig personen was iedereen in het bezit van een negatieve testuitslag. Deze testen waren kort voor vertrek naar Portugal afgenomen." Het is nog niet duidelijk hoeveel positieve gevallen er op dit moment bij Ajax zijn.

Meer clubs hebben last van coronaspook

Ajax is niet de enige Nederlandse club die met coronaperikelen kampt in de winterstop. Dinsdag annuleerde PSV zijn trainingskamp in het Spaanse Marbella omdat een deel van de selectie besmet is met corona.

En eerder besloot Feyenoord om dezelfde reden niet naar het buitenland te gaan. De Rotterdammers zijn nog wel van plan om voor een oefenwedstrijd met Club Brugge heen en weer naar Spanje te vliegen.

Op 14 januari wordt de eredivisie weer hervat.