Weer ligt er coke tussen de bananen, ruim 4000 kilo gevonden in haven Rotterdam

In de haven van Rotterdam is vorige week donderdag een lading van 4180 kilo cocaïne gevonden. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt. De vondst, op de voorlaatste dag van het jaar, was volgens het OM de grootste lading coke die in 2021 in beslag is genomen.

De inmiddels vernietigde partij drugs had een straatwaarde van 300 miljoen euro. In verband met de zaak zijn in België zeven mensen gearresteerd. Het gaat om vijf Belgen en twee Britten.

120 kilo in het dak

De container waarin de drugs zaten, was afkomstig uit Ecuador en bestemd voor de haven van Antwerpen. Tussen een lading bananen werd aanvankelijk 4060 kilo coke gevonden. Na een uitgebreide scan werd in het dak van de container nog eens 120 kilo aangetroffen.