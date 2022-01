Trump-aanhang verlegt aanval op democratie naar lokaal niveau

De aanhang van oud-president Trump roert zich in een nieuw verkiezingsjaar in Amerika. In belangrijke swing states bemannen zij meer en meer de Republikeinse zetels in lokale kiescommissies. Het doel is, daarover wordt niet geheimzinnig gedaan, om bij volgende verkiezingen de ratificatie van de uitslag te kunnen blokkeren.

Morgen is het precies een jaar geleden dat het Capitool in Washington werd bestormd door Trump-aanhangers. 6 januari 2021 was de dag waarop in het Amerikaanse Congres de ratificatie van de verkiezingsuitslag zou plaatsvinden. De bestorming was een poging dat proces te stoppen. Het mislukte, maar de aanval op het democratisch proces heeft zich verplaatst naar lokaal niveau.

"Guess what?" vroeg Steve Bannon vorige maand in zijn populaire podcast The War Room: "Wij gaan de kiescommissies overnemen." Trumps oud-adviseur Bannon herhaalt iedere aflevering dat de verkiezingen van vorig jaar gestolen zijn door Joe Biden, door middel van grootschalige fraude. Daarvan is in talloze rechtszaken nooit iets bewezen. Maar Bannon roept de Trump-aanhang nu op zich aan te melden als lid van lokale kiescommissies.

Uit de commissie gezet

En dat heeft effect, ondervond Michelle Voorheis uit het stadje Flint in Michigan aan den lijve. Voorheis zat daar dertien jaar lang in de lokale kiescommissie. "Saai papierwerk waar tot 2020 niemand interesse in had", zegt ze zelf. In het zaaltje waar de twee Democraten en twee Republikeinen na de verkiezingsdag samenkomen, legt ze gedetailleerd uit wat de commissie doet.

"We controleren hier of het tellen van de stemmen volgens de regels is verlopen, en tekenen daarna de uitslag af." Voorheis is Republikeins, maar in de verhalen over fraude gelooft ze niet. "Ik ben in al die jaren betrokken geweest bij oneindig veel hertellingen van stemmen en dat heeft nog nooit geleid tot een andere uitslag."

Zo werd een jaar geleden het Capitool bestormd: