Kobayashi gaat voor Grand Slam na derde zege in 'Vierschansentournee'

De vierde wedstrijd zal op dezelfde schans worden gehouden als vandaag. Door te harde wind ging de oorspronkelijke derde wedstrijd in Innsbrück niet door. Er werd besloten om de laatste twee wedstrijden in Bischofshofen te houden, waardoor sommige mensen nu spreken van een 'drieschansentournee'.

Mogelijk unicum voor Kobayashi

Bij de officiële derde wedstrijd troefde de 25-jarige Kobayashi de tegenstand af met sprongen van 137 meter en 137,5 meter. Dat was genoeg om zijn naaste belager in het klassement, de Noor Marius Lindvik, van de zege te houden. De Noor stond na de eerste sprong (met 137,5 meter), nog wel eerste, maar eindigde uiteindelijk onder Kobayashi.

Kobayashi won de tournee drie jaar geleden ook al door alle wedstrijden te winnen, en was toen de derde springer ooit die dit presteerde. Wint Kobayashi morgen, dan is hij de eerste skispringer in de historie die twee keer de Vierschansentournee wint met vier zeges.