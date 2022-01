Van Zundert en Nuis samen vlaggendrager, maar moeten elkaar nog ontmoeten

Lindsay van Zundert, Kjeld Nuis en chef de mission Carl Verheijen tijdens de teamoverdracht van TeamNL - Orange Pictures

Nuis veroverde vier jaar geleden op de Spelen in Pyeongchang goud op de 1.000 meter en de 1.500 meter. In Peking zal hij alleen zijn titel op de 1.500 meter kunnen verdedigen, want bij het olympisch kwalificatietoernooi wist hij zich niet te kwalificeren op de kilometer. Van Zundert debuteert De 16-jarige Van Zundert maakt haar debuut op de Spelen, 45 jaar na de laatste deelname van een Nederlandse kunstrijdster. In 1976 was dat Diane de Leeuw. Op de Winterspelen in Innsbruck dat jaar won zij zilver. Ook De Leeuw droeg toen de vlag bij de openingsceremonie. Voor Verheijen was dat - naast het feit dat Van Zundert de jongste olympiër in de Nederlandse ploeg is - ook een reden de kunstrijdster aan te wijzen als vlaggendraagster. En Van Zundert glundert: "Ik was natuurlijk hartstikke blij, ook emotioneel, want mijn eerste Spelen en dan meteen de vlag dragen is toch wel iets heel moois. Het dak vloog eraf met nieuwjaar."

Van Zundert droomde stiekem al van de uitverkiezing: "Ik wilde heel graag de vlag dragen." Opvallend is dat ze medevlaggendrager Nuis nog nooit in het echt heeft ontmoet - Nuis was woensdag online aanwezig bij de teamoverdracht. Een "raar gevoel, maar moet goedkomen", zegt Van Zundert. "Beetje onderling appen en hopelijk al een beetje contact krijgen." 'Bom van media' De media-aandacht voor Van Zundert is flink toegenomen sinds zij zich eind november plaatste voor Peking. "Een bom van media, iedereen wil interviewen en tv-programma's maken." "Ik heb afgelopen week ook een paar mindere dagen gehad omdat ik constant een camera op mijn neus had. Dan wilden ze alles filmen en ben je er op een gegeven moment echt even klaar mee. Dan denk je: neem nou even afstand." En nu komt de uitverkiezing tot vlaggendraagster er nog bij. "Mijn telefoon net, ping, ping, ping, alles ging af", zegt de tiener. Toch maakt dat het vooruitzicht van het stadion binnenlopen met de Nederlandse vlag en Nuis niet minder fraai. "Ik kan het me al helemaal inbeelden."

De teamoverdracht is het formele moment waarop de sporters de overgang maken van de sportbonden naar NOC*NSF.



"Namens de gehele Nederlandse sport wens ik alle sporters, begeleiders en iedereen die bij deze uitzending van TeamNL betrokken is, veel succes in Beijing" - @AvZanen pic.twitter.com/3BuHvo5YkA — NOC*NSF (@nocnsf) January 5, 2022