Kunstrijdster Van Zundert en schaatser Nuis vlaggendragers openingsceremonie

De 16-jarige Van Zundert maakt haar debuut op de Spelen, 45 jaar na de laatste deelname van een Nederlandse kunstrijdster. In 1976 was dat Diane de Leeuw. Op de Winterspelen in Innsbruck dat jaar won zij zilver. Ook De Leeuw droeg toen de vlag bij de openingsceremonie.

Nuis veroverde vier jaar geleden op de Spelen in Pyeongchang goud op de 1.000 meter en de 1.500 meter. In Peking zal hij alleen zijn titel op de 1.500 meter kunnen verdedigen, want bij het olympisch kwalificatietoernooi wist hij zich niet te kwalificeren op de 1.000 meter.

De teamoverdracht is het formele moment waarop de sporters de overgang maken van de sportbonden naar NOC*NSF. "Namens de gehele Nederlandse sport wens ik alle sporters, begeleiders en iedereen die bij deze uitzending van TeamNL betrokken is, veel succes in Beijing" - @AvZanen pic.twitter.com/3BuHvo5YkA

Op de laatste Winterspelen in 2018 droeg Jan Smeekens de vlag namens de Nederlandse ploeg. Langebaanschaatsers waren in het verleden vaak de gelukkigen bij de verkiezing van de vlaggendrager.

Sinds 1936 werd de Nederlandse vlag slechts drie keer niet gedragen door een langebaanschaatser. In 2010 had bobsleeër Timothy Beck in Vancouver de vlag in handen. Snowboardster Nicolien Sauerbreij was de uitverkorene in Salt Lake City in 2002.