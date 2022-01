Kunstrijdster Van Zundert en schaatser Nuis vlaggendragers bij openingsceremonie

Kunstschaatsster Lindsay van Zundert en langebaanschaatser Kjeld Nuis dragen op 4 februari de Nederlandse vlag bij de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Peking. Dat heeft chef de misson Carl Verheijen bekendgemaakt tijdens de teamoverdracht van NOC*NSF.

Nuis veroverde vier jaar geleden op de Spelen in Pyeongchang goud op de 1.000 meter en de 1.500 meter. In Peking zal hij alleen zijn titel op de 1.500 meter kunnen verdedigen, want bij het olympisch kwalificatietoernooi wist hij zich niet te kwalificeren op de 1.000 meter.

De 16-jarige Van Zundert maakt haar debuut op de Spelen, 45 jaar na de laatste deelname van een Nederlandse kunstrijdster.