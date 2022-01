Lossen van gevaarlijk afval NAM in haven Delfzijl stilgelegd

In de haven van Delfzijl is het lossen van gevaarlijk afval stilgelegd. Het afval was afkomstig van de gasbehandelingsinstallatie Den Helder, die eigendom is van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Het gaat om afval dat vrijkomt bij de winning van aardgas. Om zulke restproducten te verwerken zijn speciale vergunningen nodig, maar de NAM had geen vergunning om het afval uit Den Helder te lossen bij de installatie in Delfzijl, die ook in bezit is van de oliemaatschappij.

Het Openbaar Ministerie heeft daarom besloten het lossen stil te leggen. De NAM moet het afval nu naar een verwerker brengen die wel de juiste papieren heeft.

Onderzoek loopt nog

De politie kwam de overtreding op het spoor bij een controle van het schip dat het afval loste. Die controle was onderdeel van een al langer lopend strafrechtelijk onderzoek naar de verwerking van afvalwater dat vrijkomt bij gaswinning. Dat gebeurt mogelijk niet volgens de regels, denkt het OM.

Of het op het schip in Delfzijl ook om afvalwater ging, wil het OM niet zeggen omdat het onderzoek nog loopt. Op basis daarvan wordt bepaald of de NAM voor de overtreding wordt vervolgd, laat een woordvoerder weten.