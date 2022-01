Pieters is nog niet uit coma, maar keert wel terug naar Nederland

Wielerbond KNWU meldt dat de sedatie wordt afgebouwd en de situatie van Pieters verder stabiel is. Pas wanneer de renster van de Team SD Worx-ploeg ontwaakt, kunnen de medici een eerste indruk van de gevolgen van haar val krijgen.

Amy Pieters wordt donderdag vanuit Spanje naar een Nederlands ziekenhuis overgebracht. De wielrenster, die op 23 december bij een training in Spanje zwaar ten val kwam en daarna kunstmatig in coma werd gebracht, ademt inmiddels zelfstandig.

UPDATE - Amy Pieters wordt naar Nederland vervoerd. Meer informatie via: https://t.co/cIQgWWRkF9 pic.twitter.com/KvUZXFmz5J

Met de baanselectie was Pieters, meervoudig wereldkampioene op de baan en regerend Nederlands kampioene op de weg, aan het trainen in Spanje. 'Sprintjes trekken', zoals het in het jargon heet.

Pieters merkte een fractie te laat op dat er iemand remde en viel. Ze raakte met haar hoofd een steen in een greppel. Er moest een traumahelikopter aan te pas komen.

Diezelfde avond nog werd Pieters aan haar hoofd geopereerd, een ingreep die goed verliep.

Wielerwereld leeft mee

Vincent Hoppezak, Philip Heijnen, Daniek Hengeveld, Amber van der Hulst, Mylène de Zoete, Marit Raaijmakers, Mel van der Veekens en Youri Havik waren met Pieters op trainingskamp in Spanje toen ze viel. Bij de NK baanwielrennen, die eind december werden gehouden, reden als eerbetoon allemaal met 'Amy' op hun wielerbroek.

Ook bij veldrijdster Lucinda Brand liepen de emoties vorige week hoog op. Zij won de GP Sven Nys met 'Amy' in roze letters op haar helm. In het interview na de wedstrijd brak ze.