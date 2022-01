Ondergelopen kades in Vlaardingen vanwege hoge waterstand

De overlast in Vlaardingen in beeld:

Door de ondergelopen kades in Vlaardingen ging ook een aggregaat kapot van een hotelschip aan de Oosthavenkade. Op dat schip worden momenteel vluchtelingen opgevangen. Zij hadden geen last ervan: het noodaggregaat op het schip ging automatisch aan.

In Vlaardingen kwam het water zo hoog te staan dat een auto met daarin een stel en een kind vast kwam te zitten. Dat gebeurde op een kade in de Koningin Wilhelminahaven. De brandweer moest uitrukken om het gezin te redden. De ouders en het kind zijn ongedeerd.

Springtij komt twee keer per maand voor, het is de periode waarin het verschil tussen eb en vloed het grootst is.

Op Vlaardingen na zijn bij de veiligheidsregio's vooralsnog geen verdere meldingen binnengekomen van wateroverlast. In Dordrecht stonden de hulpdiensten volgens protocol klaar om zandzakken in het havengebied te verspreiden, maar dat is niet nodig gebleken. In Zeeland werd in Breskens een weg afgesloten.

Smeltwater en regen

De situatie bij de grote rivieren wordt door Rijkswaterstaat en de water- en hoogheemraadschappen in de gaten gehouden. Door smeltwater en regen in de Ardennen, Duitsland en Zwitserland was de waterstand in de Maas en de Rijn gestegen.

Rijkswaterstaat maakt zich er trouwens weinig zorgen over dat de waterstand gevaarlijk hoog wordt. Naar verwachting komt de stand van de Rijn bij Lobith vrijdag tot 12 meter boven NAP, dat is een licht verhoogde waterstand.