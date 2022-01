Veel kritiek en ook nog onzekerheid over toelating Djokovic in Australië

"De federale regering heeft gevraagd of we Djokovic willen helpen bij de aanvraag voor zijn visa om Australië binnen te komen, maar dat zullen wij niet doen", twitterde Jaala Pulford , de bevoegde minister. Djokovic zou om die reden nog altijd worden vastgehouden op het vliegveld.

De regering van Victoria, een staat in Australië, verwierp namelijk het verzoek om het visum van de nummer één van de wereld te ondersteunen, enkele uren voordat Djokovic in Melbourne landde. Het zou om een verkeerd type visum gaan.

In Australië is met grote verontwaardiging gereageerd op de komst van tennisser Novak Djokovic, die dankzij een medische vrijstelling ongevaccineerd deel kan nemen aan de Australian Open. En de soap lijkt nog even voort te duren, want er is onzekerheid ontstaan of hij daadwerkelijk wordt toegelaten.

Update on #AusOpen2022 … The Federal Government has asked if we will support Novak Djokovic’s visa application to enter Australia. We will not be providing Novak Djokovic with individual visa application support to participate in the 2022 Australian Open Grand Slam. 1/2

Over de reden van de medische ontheffing is eveneens nog veel onduidelijkheid. Voor NOS-commentator Marcella Mesker is het voor de reputatie van Djokovic essentieel om zich juist nu uit te spreken. "Hij heeft zich altijd achter medische privacy verscholen, maar het kan bijna niet anders dat hij nu met een goede uitleg komt. Dit is the talk of the town in heel Australië."

I don't care how good a tennis player he is. If he's refusing to get vaccinated, he shouldn't be allowed in. If this exemption is true, it sends an appalling message to millions seeking to reduce #COVID19Aus risk to themselves & others. #Vaccination shows respect, Novak. pic.twitter.com/enwr03s5KO

Toch lijkt de kans dat Djokovic weer wordt teruggestuurd niet bijzonder groot. Twee onafhankelijke commissies hebben Djokovic volgens de organisatie van de Australian Open, zonder dat ze wisten om wie het ging, een medische vrijstelling gegeven. Dat is de uitzonderingsregel voor spelers die zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren.

Glutenallergie

Over de precieze reden laat Djokovic zich voorlopig nog niet uit. "Het enige wat ik me kan bedenken, maar dat is wel speculatie, is dat hij een glutenallergie heeft", zegt Mesker. "Daar kreeg hij in het verleden in de hitte van Australië last van. Hij had daarom ook ademhalingsproblemen. Dat is het enige dat iets met Covid te maken zou kunnen hebben, want dat slaat op je longen."

Wat de medische reden ook mag zijn, feit is dat Djokovic de mazen in de wet heeft gevonden, want anders had hij deze ontheffing niet gekregen. Sasa Ozmo, tennisjournalist van de Servische televisiezender Sportkub, snapt daarom niet zo goed waarom de woede ook op Djokovic is gericht.

"Hij houdt zich aan alle regels die Australië en de Australian Open hebben opgesteld. Als je boos bent op iemand, wees dan niet boos op Djokovic, maar op diegenen die de regels bedacht hebben."

Reputatie

Het zal ongetwijfeld ook komen door de reputatie van Djokovic, die een tik kreeg toen hij in 2020 een toernooi organiseerde waar spelers besmet raakte met het coronavirus. Er doken destijds beelden van hem en collega's op in het nachtleven van Belgrado, waar in tegenstelling tot veel andere landen geen beperkende maatregelen golden.

"Ik vind het te makkelijk om hem steeds daarop te pakken", zegt Ozmo. "Hij doneert aan verschillende goede doelen om het coronavirus te bestrijden. Ik ben niet zijn woordvoerder en natuurlijk maakt hij ook fouten, maar het beeld wat er nu in de media bestaat is niet terecht vind ik."