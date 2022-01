Nieuwe 'coronakapitein' Ernst Kuipers kan niet meer alleen zijn eigen koers varen

Onacceptabel, klonk het in een-tweetje van Gommers en Kuipers. De ziekenhuizen konden hun medewerkers zelf wel inenten. De Jonge noemde de volgorde wijzigen eerder nog onmogelijk, maar ging nog geen paar dagen later overstag. Opzet geslaagd.

Hun mediaoptredens waren niet alleen voor het publiek bedoeld, maar soms ook een politieke move, zoals eind 2020 bij Nieuwsuur . De vaccinatiecampagne stond net op punt van beginnen. Essentiële zorgverleners stonden toen op plaats vijf in de prikvolgorde die minister Hugo de Jonge had bepaald.

Dat deed hij veelvuldig. Sinds de coronacrisis moest je hard je best doen om tijdens een avondje zappen Ernst Kuipers te vermijden. Zat hij niet bij Op1, dan was het wel Jinek of Beau, of anders Nieuwsuur. En op een Kuipersloze tv-dag trof je Diederik Gommers in die programma's, als ze niet tegelijk op verschillende zenders te zien waren.

Als voorzitter van de raad van bestuur van het Erasmus MC en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, coördineerde hij de spreiding van coronapatiënten over Nederlandse ziekenhuizen. Daarmee was hij, samen met voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en Erasmus MC-collega Diederik Gommers, de aangewezen persoon om uit te leggen hoe het ervoor stond in de zorg.

Kuipers komt namens D66 in het kabinet, maar is pas sinds hij gevraagd werd lid. Maar hij zei wel veel input te hebben geleverd voor de zorgparagraaf in het D66-verkiezingsprogramma.

Die vaardigheid zal hem, naast zijn decennialange ervaring in de zorg, zeker van pas komen als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport namens D66. Maar Kuipers zal er waarschijnlijk ook achter komen dat de wal comfortabeler is dan de stuurhut.

Ernst Kuipers (62) is één van de vier aankomende bewindspersonen zonder enige politieke ervaring . Dat wil zeggen: als politicus. In de bijna twee jaar die de coronapandemie nu duurt is Kuipers wel degelijk gepokt en gemazeld als het om het politieke spel gaat. Als één van de belangrijkste zorgvertegenwoordigers wist hij met regelmaat gedaan te krijgen van het kabinet wat hij wilde.

Kuipers toonde zich vaker kritisch op het beleid. In een reconstructie van Nieuwsuur over anderhalf jaar coronabeleid zei hij dat Nederland niet had moeten sturen op ziekenhuisopnames, maar op het aantal besmettingen, en in had moeten zetten op veel meer testcapaciteit: "Dan had je veel minder belasting gehad."

In april 2021 concludeerde Kuipers bovendien dat de omstreden en ingrijpende avondklok geen verschil had gemaakt in het aantal ziekenhuisopnames. Een hard gelag, want deden 'we' het niet voor de zorg, al die maatregelen?

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Andere experts reageerden kritisch. Zoals veldepidemioloog Amrish Baidjoe, die zei dat het heel ingewikkeld was het effect te meten van een maatregel die tegelijk met andere maatregelen werd genomen. Alleen een grafiekje van de ziekenhuisbezetting voor en na de avondklok is daarvoor niet voldoende. Volgens Baidjoe moest Kuipers zich sowieso vaker onthouden van voorspellingen, die hij "wisselvalliger dan het weerbericht" noemde.

Op Twitter reageerde Kuipers' woordvoerder Mariël Croon door op zijn lijst met wetenschappelijke publicaties te wijzen. Die is indrukwekkend, maar niet epidemiologisch van aard. Als wetenschapper en arts verdiende Kuipers zijn sporen met als expertise maag-, darm-, en leveraandoeningen (mdl).

Hij promoveerde op onderzoek naar het ontstaan van darmkanker en was later hoogleraar gastro-enterologie en afdelingshoofd mdl en interne geneeskunde in het Erasmus MC. Onder meer door toedoen van Kuipers werd in Nederland het nationale bevolkingsonderzoek naar darmkanker gestart. Later werd hij bestuurder.