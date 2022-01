Vechtsportbonden gaan samenwerken met Glory Rivals: 'Tijd voor verandering'

"Het is tijd om de beste vechters ter wereld tegen elkaar te laten vechten, ongeacht voor welke organisatie zij uitkomen", zegt voorzitter Scott Rudman. "Het is tijd voor een verandering in de vechtsportwereld en we kijken er naar uit om hierin het voortouw te nemen."

"Eindelijk, dit had jaren geleden al moeten gebeuren", liet Badr Hari via Instagram weten. Rico Verhoeven heeft er op zijn beurt nooit een geheim van gemaakt om ooit tegenover bokskampioen Tyson Fury te staan, die nu onder contract staat bij WBC.

Kickboksbond Glory heeft een eerste stap gezet om wereldwijd de beste vechters tegenover elkaar in de ring te krijgen. Komend jaar vinden de eerste evenementen plaats in samenwerking met de bonden Enfusion en RISE.

"Veel van onze topvechters debuteerden bij Enfusion, waaronder Donovan Wisse, Mohammed Jaraya en de Nederlandse talenten Levi Rigters en Luis Tavares", vertelt Rudmann. "RISE is de toonaangevende organisatie in Japan en heeft enkele van de beste vechters ter wereld in huis, waaronder Tenshin Nasukawa."

Glory hoopt dit project de komende tijd meer vorm te geven en verkent op dit moment samenwerkingen met bonden in de Verenigde Staten en Brazilië. Rudmann: "We verwelkomen we elke MMA-, boks- of kickboksorganisatie die gelooft dat hun vechters het tegen die van ons kunnen opnemen."