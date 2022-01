Roest rijdt toch ploegenachtervolging op EK: 'Maar onbegrip is onveranderd'

Patrick Roest rijdt komend weekend bij de EK afstanden op de ploegenachtervolging gewoon mee met de Nederlandse ploeg. De 26-jarige schaatser is nog steeds ontstemd over de gang van zaken, maar hij wil zijn teamgenoten niet in de steek laten.

"Het moge duidelijk zijn dat ik dit niet doe omdat de bond dit van mij vraagt", stelt Roest via Instagram. "Mijn onbegrip over de selectiekeuzes is onveranderd, al zou de bond dat graag anders zien."

De onvrede van Roest komt voort uit de beslissing van de keuzecommissie van de KNSB om niet hem, maar Marcel Bosker in te schrijven voor de olympische 1.500 meter, terwijl Roest bij het olympisch kwalificatietoernooi sneller was dan Bosker.

Bosker krijgt de voorkeur omdat hij in Peking dan ook ingezet kan worden op de ploegenachtervolging, iets wat niet kan als hij geen individuele afstand zou rijden. Dat had echter ook gekund door hem op de massastart in te schrijven. Maar die plaats werd aan Sven Kramer toegewezen.

'Zo ga je niet met topschaatsers om'

Die gang van zaken werd ook door andere (oud-)schaatsers in twijfel getrokken. Onder anderen Thomas Krol en Mark Tuitert spraken zich er openlijk over uit. Tuitert: "Het gekke is ook nog eens dat Kramer bij de EK de massastart niet eens rijdt."

"Dat is niet uit te leggen en dat Roest daar wat van zegt, is terecht. Er worden rare beslissingen genomen door mensen die niet genoeg verstand hebben van schaatsen. Ik vind het echt onkunde van een bondscoach en slecht management van een technisch directeur dat Roest niet in de beslissing gekend is. Zo ga je niet met een van je topschaatsers om."