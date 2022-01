Politiebonden gaan klacht indienen over kritische VN-rapporteur

De bonden meldden gisteren in een gezamenlijke verklaring al niet blij te zijn met de uitspraken van Melzer. De speciale VN-rapporteur op gebied van marteling, liet zich onder meer zeer kritisch uit over het optreden van de ME tijdens het coronaprotest op het Malieveld in Den Haag op 14 maart vorig jaar.

De Nederlandse politiebonden gaan bij de VN een officiële klacht indienen over rapporteur Nils Melzer. Die liet zich op Twitter deze week zeer kritisch uit over het politieoptreden tijdens verschillende coronaprotesten.

De bonden reageerden gisteren dat de betrokken agenten al vervolgd worden. "De gezamenlijke politiebonden zijn (in beginsel) voorstander van onderzoek en transparantie over het optreden van de politie in het algemeen en van de ME in het bijzonder", schrijven ze. "Daarbij is echter van ontegenzeglijk belang dat alle feiten en omstandigheden in de juiste (nationale) context gewogen worden. Dat gaat verder dan een momentopname of een (geknipt) onderdeel van een filmbeeld."

De politie reageerde ook met een verklaring dat de betrokken agenten worden vervolgd. Melzer twitterde vervolgens dat hij blij was met deze bevestiging, maar het was al sinds 17 december bekend dat de agenten zouden worden vervolgd. Op de verwijten van de politie en politievakbonden gaat hij niet in.