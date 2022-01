Britse tabloid moet Meghan Markle 1 pond betalen voor privacyschending

De Britse tabloid Mail on Sunday betaalt Meghan Markle, de vrouw van de Britse prins Harry, één Britse pond (1,20 euro) als schadevergoeding voor het schenden van haar privacy. De krant The Guardian meldt dit na inzage in documenten van de rechtbank.

In 2018 publiceerde de Mail on Sunday een brief van Markle aan haar vader. Daarin verweet ze hem dat hij, in aanloop naar haar huwelijk met Harry, zijn ongenoegen daarover deelde met de media. Meghans vader had de brief doorgespeeld aan de tabloid.

Waarom de schadevergoeding zo laag is, wordt niet duidelijk. Markle heeft zelf eerder gezegd dat het haar niet om het geld te doen was in deze rechtszaak, maar om principes.

Excuses op voorpagina

De rechter oordeelde dat de tabloid de brief nooit had mogen publiceren, omdat hiermee Markles privacy werd geschonden. Eerder bepaalde de rechtbank al dat de Mail on Sunday op de voorpagina moest melden dat de rechtszaak door Markle was gewonnen.

In dezelfde mededeling moest de krant verontschuldigingen aanbieden aan de hertogin van Sussex. Dat is gebeurd op Tweede Kerstdag.

De zaak die Markle had aangespannen tegen de uitgever van de krant, Associated Newspapers, is daarmee na drie jaar afgerond. De uitgever moet ook een niet gespecificeerde boete betalen voor het schenden van de auteursrechten van Markle en meebetalen aan de (omvangrijke) juridische kosten die ze heeft gemaakt. Volgens een woordvoerder van Markle gaat het geld van de schadevergoeding naar goede doelen,

Prins Harry voert zijn eigen strijd tegen de tabloids. Hij heeft een krant en een uitgever aangeklaagd wegen het hacken van zijn telefoon. Die zaak komt mogelijk later dit jaar voor.