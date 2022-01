Van der Poel verdedigt wereldtitel niet en laat ook rest veldritseizoen schieten

Mathieu van der Poel zal aan het eind van de maand zijn wereldtitel in het veldrijden niet verdedigen. Om de viervoudig kampioen beter te laten herstellen van zijn hardnekkige rugblessure, is in overleg met zijn ploeg Alpecin-Fenix besloten dat hij de rest van het veldritseizoen niet meer in actie komt. Vader Adrie van der Poel liet dinsdag bij Sporza al doorschemeren dat het er niet goed uitzag, nadat zijn zoon bij zijn rentree op de fiets op Tweede Kerstdag toch weer last had gekregen. "We willen het genezingsproces optimaal laten verlopen en dat kan niet als er tijdsdruk is met het oog op een eventuele deelname aan het WK in Fayetteville. Vandaar de beslissing om dit seizoen niet meer in actie te komen op de crossfiets", laat zijn ploeg weten. De wereldkampioenschappen veldrijden worden op 29 en 30 januari gehouden. Zondag is het NK, waarvan de laatste zes edities bij de mannen werden gewonnen door Van der Poel.

NK veldrijden live bij de NOS De NK veldrijden 2022 worden op zondag 9 januari gehouden in Rucphen. Om 13.15 uur beginnen de vrouwen, om 15.00 uur gaan de mannen van start. Er mag geen publiek bij aanwezig zijn in verband met corona, maar het evenement is wel live te volgen via een stream op NOS.nl en in de NOS-app.

"Door die rugpijn haal ik sinds de Tour mijn gewenste niveau niet meer en daar wil ik gewoon vanaf", aldus Van der Poel. "De enige remedie blijkt een langere rustperiode te zijn en het zou dan ook stom zijn om deze periode nu weer te onderbreken. Daar zijn we het allemaal over eens." Alpecin-Fenix kan nog niets zeggen over de duur van het herstel. "Het is op dit moment niet te voorspellen hoe snel de zwelling zal verdwijnen. De behandelende artsen zijn het er wel over eens dat ze effectief zal verdwijnen door rust. En dat is het belangrijkste, zowel voor Mathieu als voor het team." Op Tweede Kerstdag was Mathieu van der Poel nog optimistisch gestemd over zijn herstel: