Ollongren: stoelendans in het kabinet is geen probleem

Het is geen probleem dat in het nieuwe kabinet bijna niemand meer dezelfde post heeft, vindt demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Zij leidt vanaf volgende week het ministerie van Defensie, maar vindt dat niet vreemd. "Dat is in het verleden vaker gebeurd. We kennen zelfs oud-ministers die wel drie of vier departementen hebben bestuurd. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat het mensen zijn die gemotiveerd en gekwalificeerd zijn."

Dat zit bij haar wel goed, verzekert zij. "Toen Sigrid Kaag me vroeg of ik minister van Defensie wilde worden heb ik eigenlijk geen moment getwijfeld." Ze vindt dat ze relevante ervaring meeneemt als minister van Binnenlandse Zaken.

"Ik ben verantwoordelijk geweest voor de AIVD, die een intensieve samenwerking heeft met de MIVD. Dat gaat natuurlijk over geopolitieke ontwikkelingen, en dat is een heel belangrijk onderdeel voor de Defensieorganisatie. En in een veel verder verleden heb ik internationale betrekkingen gestudeerd, dus hier ligt wel mijn hart."