Jetten had 'nee' gezegd tegen andere post, minister Stikstof wil met boeren oplossing zoeken

Daarna was de beurt aan de beoogd minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Henk Staghouwer (ChristenUnie). Hij zei na zijn onderhoud met Rutte dat hij wil werken aan langetermijnperspectief voor de boeren en vissers in ons land. "Ik ga lekker aan de slag, er moet nog veel gebeuren."

Na Jetten ontving Rutte de kandidaat-staatssecretaris Mijnbouw, Hans Vijlbrief (D66), die in het huidige kabinet over de belastingen ging. Zijn voornaamste taak is het om zich met de aardbevingsschade in Groningen bezig te houden. "Ik ben een enorme supporter van Feyenoord en 'geen woorden maar daden'", zei hij na zijn gesprek. "Dus ik ga vooral proberen om de Groningers te helpen. Ik zal zeker naar Groningen toegaan om te praten en vooral te luisteren, maar ik denk dat de mensen vooral behoefte hebben aan oplossingen."

De beoogd minister voor Natuur en Stikstof, VVD-voorzitter Christianne van der Wal krijgt een "uitdagende klus", zei ze na haar bezoek aan het Logement in Den Haag. "Maar ik heb er heel veel zin in." Zij is van plan om vooral goed samen te werken. Op de vraag of ze niet bang is dat ze vaak tegenover de boeren op het Malieveld zal staan, zei ze: "Ik hoop eigenlijk helemaal niet tegenover de boeren te staan. Ik hoop samen met hen te werken aan een nieuw perspectief. En ik hoop, ook met de andere sectoren, een oplossing te vinden voor het stikstofprobleem in Nederland."