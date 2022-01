Evacuatie na overstromingen Sumatra, twee kinderen omgekomen

Op het Indonesische eiland Sumatra zijn zo'n 24.000 mensen geëvacueerd na overstromingen door hevige regenval van de afgelopen dagen. Volgens lokale media zijn zeker twee kinderen omgekomen.

De regio wordt al wekenlang geteisterd door veel regen. Ook Maleisië heeft te kampen met wateroverlast. Daar zijn sinds begin december 150.000 mensen geëvacueerd en is het dodental tot zeker 50 opgelopen.

Vooral in het noorden van Sumatra is de overlast groot. Door de regen treden rivieren buiten hun oevers waardoor het water in bewoonde gebieden stijgt. "We hebben gemiddeld vijf tot acht keer per jaar last van overstromingen", zegt een bewoner van de provincie Atjeh, in het noorden van het eiland. "Maar deze overstroming is een van de heftigste."

De evacuaties vonden plaats in Atjeh, de twee kinderen zijn ook daar omgekomen. Verschillende gebouwen zijn verwoest en landbouwgrond is beschadigd. Ook in de centraal gelegen provincie Jambi zijn verschillende huizen ondergelopen.