Derde zege op rij voor Pattinama-Kerkhove, hoogste WTA-klassering ooit lonkt

De huidige nummer 158 van de wereld had het goed getroffen met de loting, tegen de ruim tachtig plaatsen lager genoteerde Mendez. Pattinama-Kerkhove nam in beide sets al meteen afstand van de Australische, die alleen in de tweede set nog even tegenstribbelde.

Na een voorsprong van 5-1 verspeelde Pattinama-Kerkhove in de achtste game een matchpoint op eigen service, waarna Mendez zich nog terugknokte tot 5-4. Op het tweede wedstrijdpunt was het wel raak.

In de tweede ronde stuit de Zeeuwse nu op Viktorija Golubic, de nummer 43 van de wereld. Pattinama-Kerkhove is nu virtueel de mondiale 150, nog maar twee plekken onder haar hoogste positie ooit.

Achttien dubbele fouten

In de laatste twee weken voorafgaand aan de Australian Open is de vorm nog ver te zoeken bij de wereldtoppers Aryna Sabalenka (2de) en Maria Sakkari (6de).

Sabalenka sloeg tijdens haar eersterondepartij in Adelaide liefst achttien dubbele fouten tegen Kaja Juvan, waarvan vier in de tiebreak van de eerste set (6-7 (6), 1-6). Sakkari verloor op datzelfde toernooi van Shelby Rogers (6-7 (5), 6-2, 4-6).