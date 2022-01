Brandstichting met molotovcocktail bij kerk Arnhem

Op Oudejaarsavond is in Arnhem een molotovcocktail naar een kerk gegooid, waardoor brand ontstond. Een vrijwilliger van de pinkstergemeente Oase, die de kerk in gebruik heeft, wist de brand te blussen.

Rond 22.00 uur op Oudejaarsavond kwam Jan van Schuylenburg bij de kerk aan en trof er een grote groep jongeren, zegt hij.

Nadat een scooter was weggereden, hoorde hij een knal. "Ik ben naar de voordeur gerend. Links voor me zag ik een enorme flits van heel zwaar vuurwerk." Op camerabeelden zag de kerkvrijwilliger later dat een vlam vanaf de kerkdeur over de stoep vloog.

Met een schuimblusser ging Van Schuylenburg de brand te lijf. Het ging volgens hem om een petfles met stukken vuurwerk eraan. "Een soort molotovcocktail 2.0." De ruit boven de deur was weggeblazen.

Hij heeft niet de indruk dat de actie per se tegen hun kerk is gericht, maar spreekt wel van een aanslag. "Het is een bewuste poging tot brandstichting en nog een goede ook. Ze hadden alleen pech dat ik er was."

De pinkstergemeente had vorig jaar ook met brandstichting te maken, meldt Omroep Gelderland. Ruiten werden vernield door een explosief.

Dit zijn beelden van de explosie: